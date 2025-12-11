Shakira z synami na scenie w Buenos Aires. Fani nie kryli emocji

Shakira dała niezapomniane show w Buenos Aires, jednak to nie tylko jej solowy występ przyciągnął uwagę fanów. Podczas jednego z koncertów w stolicy Argentyny na scenie pojawili się jej synowie: Milan (12 lat) i Sasha (10 lat). Ta niespodziewana obecność dzieci artystki wywołała poruszenie wśród widowni. Chwilę później cała trójka wspólnie wykonała utwór „Acróstico”, czym zachwyciła publiczność.

Wydarzenie było częścią światowej trasy koncertowej Shakiry „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, która rozpoczęła się w lutym 2026 r. Artystka znana z ekspresyjnych występów tym razem postawiła na rodzinne emocje, co spotkało się z ogromnym uznaniem.

Sharkia zaśpiewała „Acróstico” razem z Milanem i Sashą

Na scenie z Shakirą pojawili się jej dwaj synowie - Milan i Sasha. Chłopcy zaśpiewali wspólnie z mamą emocjonalny utwór „Acróstico”, który już wcześniej podbijał serca słuchaczy. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i odwagą, co wywołało wzruszenie wśród fanów obecnych na koncercie.

Milan i Sasha zaprezentowali nie tylko umiejętności wokalne, ale również wyjątkową więź z matką, co czyniło ten występ jeszcze bardziej wyjątkowym. Wideo z koncertu szybko trafiło do mediów społecznościowych i zaczęło krążyć po sieci. Pod nagraniem pojawiła się fala komentarzy. Występ Shakiry z dziećmi spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno wśród publiczności zgromadzonej w Buenos Aires, jak i internautów z całego świata. Komentarze w mediach społecznościowych były pełne zachwytu.

„Cudownie śpiewają. Ich mama może być dumna”, „To najsłodsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem”, „Piękna piosenkarka, ale przede wszystkim matka” - to tylko niektóre z opinii pod nagraniami zamieszczonymi na Instagramie przez francuski magazyn „Gala”. Warto przypomnieć, że niedawno Shakira zabrała synów na premierę hitowej bajki.

Internauci zwrócili uwagę na naturalność dzieci oraz ich talent, który - jak twierdzili - odziedziczyli po Shakirze. Wzruszający moment rodzinnego śpiewania został uznany przez wielu za najpiękniejszy fragment koncertu.

Shakira wyruszyła w trasę „Las Mujeres Ya No Lloran”

Koncert w Buenos Aires był jednym z przystanków w ramach trasy koncertowej „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, która wystartowała w lutym. Trasa obejmuje wiele miast na całym świecie i jest najbardziej dochodową w historii koncertowej kariery Shakiry.

Artystka w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się publicznie z synami, co może wskazywać na ich większe zaangażowanie w jej działalność artystyczną. Trasa promuje najnowsze wydawnictwo Shakiry i cieszy się dużym zainteresowaniem fanów, zwłaszcza po emocjonalnych momentach, takich jak występ z dziećmi w Buenos Aires. Artystka zapowiedziała, że z trasą pojawi się także w Europie.

Anna Lewandowska komentuje występ dzieci Shakiry

Wśród tysięcy komentarzy pod nagraniem z występu Shakiry z synami nie zabrakło polskiego akcentu. Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, również dodała swoją opinię pod postem francuskiego magazynu „Gala” na Instagramie.

Lewandowska napisała krótko, ale treściwie: „Urocze dzieciaczki”. Jej komentarz zdobył wiele polubień, a fani podkreślali, że gest ten pokazuje wsparcie i wzruszenie nawet ze strony innych znanych osób.

