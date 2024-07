Niedawno o Nataszy Urbańskiej zrobiło się głośno, i to nie za sprawą "Tańca z gwiazdami", a musicalu opowiadającym o Poli Negri. Żona Janusza Józefowicza pozowała do zdjęć na wypchanym wilku, co wzbudziło niesmak wśród wielu obrońców praw zwierząt, na czele z Michałem Pirógiem.



Okazuje się, że pomył na szeroko komentowaną sesję był autorstwa Janusza. Józefowicz uznał, że Poli Negri miała w zwyczaju pozować do zdjęć ze zwierzętami. Stąd pomysł, by podobnie do sprawy podeszła Natasza.



- Pola Negri tak się fotografowała. Taka była konwencja i w ten sposób chcieliśmy nawiązać do nowej roli Nataszy - czytamy w wywiadzie Janusza z magazynem "Flesz".



Co ciekawe, Józefowicz zapewnia, że czekają na nas kolejne podobne kontrowersje: - W naszym musicalu będzie więcej takich rekwizytów.

