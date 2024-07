Od kilku dni w mediach aż huczy od plotek o Justinie Bieberze. Młoda fanka artysty wyznała bowiem, że jest on ojcem jej dziecka! Mariah Yeater która twierdzi, że to właśnie z nią Justin przeżył swój pierwszy raz, domaga się teraz testów DNA, które potwierdzą ojcostwo muzyka. I chociaż wiadomo już, że 20-latka wcześniej próbowała wyłudzić alimenty od innego mężczyzny, a sam Bieber kategorycznie zaprzecza rewelacjom Yeater, to zamieszanie wokół Justina nie spodobało Selenie Gomez…

Według najnowszych informacji, Selena zerwała z Justinem! Gwiazda najwyraźniej miała już dość skandalu, którego głównym bohaterem jest jej chłopak.

Okazuje się, że decyzja Seleny Gomez nie spodobała się menadżerowi i doradcom Justina. Według doniesień „Radar Online” współpracownicy Biebera prosili jego byłą dziewczynę, żeby odczekała jakiś czas i dopiero wtedy ogłosiła rozstanie. Wszystko po to, aby fani Biebera nie mieli podejrzeń, że rewelacje Yeater mogą być prawdziwe.

Doniesienia mediów zdaje się potwierdzać zachowanie Justina i Seleny na wczorajszej gali MTV EMA 2011. Prowadząca imprezę Selena Gomez i nagrodzony w dwóch kategoriach Justin Bieber unikali siebie na czerwonym dywanie…

Czyżby doniesienia dotyczące ich rozstania były prawdziwe?

