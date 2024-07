Doda pojawiła się wczoraj na otwarciu sklepu Celio* w warszawskiej Arkadii. Gwiazda, która wciąż nosi kołnierz ortopedyczny wyglądała świetnie. Doda Rabczewska wie jak nawet z nieszczęścia wyciągnąć profity.

Tym razem wystylizowała swój kołnierz we francuskim stylu. Tkanina, która pokrywała kołnierz była dopasowana do koszuli w kratkę, a do tego była ozdobiona pinami i łańcuszkami. Doda swój look uzupełniła rozkloszowaną spódnicą i nieśmiertelnymi szpilkami Christiana Louboutina z otwartym palcem. Gwiazda wyglądała seksownie i trochę z przymrużeniem oka. Kochamy ten look!

