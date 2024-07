Mimi Faust to gwiazda amerykańskiego reality-show "Love & Hip Hop". Chcąc zwiększyć swoją popularność zdecydowała się nagrać seks taśmę ze swoim chłopakiem Nikko Smithem. Producenci programu w którym Mimi jest gwiazdą liczą na to, że skandal związany z seks materiałem przyczyni się do zwiększenia wyników oglądalności show, a z samej zainteresowane uczyni gwiazdę na poziomie Tily Tequily czy Kim Kardashian. Produkcja nosi tytuł "Mimi&Nikko: Scandal in Atlanta" i ukaże się prawdopodobnie pod koniec miesiąca.

W przeciwieństwie do większości tego typu filmów, ten nie został nagrany spontanicznie podczas miłosnych uniesień - przeciwnie - zarówno Faust jak i Smith musieli podpisać specjalne oświadczenia w których zgadzają się na publiczne wykorzystanie nagrania z ich wizerunkami.

Czy Mimi dołączy do grona gwiazd, które zasłynęły dzięki takim nagraniom? O tym przekonamy się już wkrótce. Jedno jest pewne - taki skandal może zarówno pomóc jak i zamknąć wiele drzwi do kariery. Doskonałym przykładem jest Kim Kardashian, która zaczynała w ten sposób a skończyła na okładce "Vogue".

