Odmieniony Sebastian Fabijański relaksuje się u fryzjera. Nowe zdjęcia paparazzi 

Maffashion oraz Sebastian Fabijański rozpoczynają kolejny etap w swoim życiu! Kilka dni temu zostali rodzicami, ale to nie koniec zmian! Właśnie pochwalili się kupnem nowego domu! Na razie wnętrza są w stanie surowym, jednak blogerka pokazała już pierwsze nagranie ze swoich nowych "czterech ścian". Przy okazji dodała, że będzie potrzebowała pomocy swoich obserwatorów przy urządzaniu. Zobacz także: Znamy płeć dziecka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego! Pokazali nowe zdjęcia maleństwa Nowy dom Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego Maffashion i Sebastian Fabijański niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Początkowo ukrywali fakt, że spodziewają się potomstwa. Na wyjawienie swojej tajemnicy zdecydowali się dopiero, kiedy blogerka była już w zaawansowanej ciąży. Zarówno Julia jak i Sebastian teraz chętnie dzielą się zdjęciami i nagraniami ze swoim maleństwem w roli głównej. Widać, że rodzicielstwo wprowadziło do ich życia wiele radości. Jednak to nie koniec zmian. Maffashion właśnie podzieliła się informacją, że wraz z partnerem kupiła nowy dom! Nowe lokum na razie jest w stanie surowym. Julia na swoim Instastory pokazała kilka pomieszczeń. Ich nowy dom jest dwupoziomowy, jednak to dopiero początek przygody z remontem! Będę potrzebowała namiar na super meble, sklepy, oświetlenie itp. - napisała Maffashion zwracając się z prośbą o pomoc do internautów Na jednym z screenów, które znajdziecie poniżej widoczny jest również projekt jednego z pomieszczeń czyli kuchni. Myślicie, że cały dom Julii i Sebastiana będzie tak nowoczesny i minimalistyczny? Zobacz także: Maffashion urodziła! Szczęśliwi rodzice pochwalili się uroczymi zdjęciami z maleństwem! Maffashion i Sebastian Fabijański kupili nowy dom. Pierwszymi zdjęciami pochwalili się...