Po "Naucz mnie" przyszła pora na chwytliwą "Indianę", która podbija wszystkie listy przebojów! Oczywiście chodzi o hity Sarsy, która jest obecnie najpopularniejszą polską piosenkarką. Zobacz: Ten rok należy do Sarsy! Oto 5 najważniejszych dowodów!

Sarsa pojawia się już na branżowych eventach, choć zawsze w roli gwiazdy muzycznej wieczoru. Teraz czas na programy telewizyjne. Zaczyna z wysokiego C - już niedługo Markiewicz pojawi się w programie Kuby Wojewódzkiego, który nazwał ją "nową księżniczką popu". Ten tytuł do tej pory należał się Sylwii Grzeszczak, która jakiś czas temu gościła w programie dziennikarza TVN. Wokalistka zrezygnowała jednak z koncertów, ponieważ jest w ciąży, nie powinna się więc obrazić ;)

W następny wtorek u mnie SARSA - nowa księżniczka muzyki pop !!! Kobieta która w jeden sezon nauczyła nas, co to znaczy...

Posted by Kuba Wojewódzki - Król TVN on 2 września 2015