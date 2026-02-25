Sara James zachwyca nie tylko imponującym talentem wokalnym, ale również odważnym podejściem do mody i wizerunku. Artystka chętnie eksperymentuje ze stylizacjami, za każdym razem udowadniając, że nie boi się modowych wyzwań. Podczas Bestsellerów Empiku 2025 ponownie przyciągnęła wszystkie spojrzenia - jej efektowny outfit zrobił ogromne wrażenie na fotoreporterach.

Bestsellery Empiku 2025

Tegoroczna gala Bestsellerów Empiku przyciągnęła tłumy gwiazd ze świata muzyki, literatury i internetu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Sara James, Honorata Skarbek, Maffashion, Remigiusz Mróz czy Edyta i Cezary Pazurowie, a wydarzenie tradycyjnie wzbudziło ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Szczególną uwagę zwróciła influencerka Wersow, która zaprezentowała się w stylizacji podkreślającej jej ciążowy brzuszek, czym wywołała wiele pozytywnych komentarzy i stała się jedną z najczęściej komentowanych postaci wieczoru.

Największą zagraniczną gwiazdą gali była brytyjska wokalistka Jessie Ware, która uświetniła wydarzenie swoim występem i oficjalnie otworzyła muzyczną część wieczoru. Artystka, znana z wyjątkowych koncertów i wyjątkowego stylu, była jednym z najważniejszych punktów programu i podkreśliła międzynarodowy charakter wydarzenia. Gala, transmitowana na żywo, po raz kolejny pokazała, jak ważnym podsumowaniem roku w kulturze są nagrody Empiku oraz jak dużą rolę odgrywają w promocji najpopularniejszych twórców i artystów.

Sara James zaskoczyła stylizacją

Wiele osób zwróciło również szczególną uwagę na Sarę James, która jak zwykle zaskoczyła odważną stylizacją. Młoda wokalistka postawiła na streetwearowe połączenie z nutą nowoczesnego charakteru. Miała na sobie dopasowany, biały top z wycięciami i koronkowym panelem, który subtelnie podkreślał sylwetkę, a całość uzupełniał charakterystyczny, czarny, wysoki kołnierz zapinany na zamek, nadający stylizacji wyrazistego akcentu.

Artystka dobrała do tego luźne, czarne spodnie o sportowym kroju oraz oversize’ową, skórzaną kurtkę nonszalancko zsuniętą z ramion. Całość dopełniała czarna czapka z daszkiem, rękawiczki bez palców oraz wyrazisty manicure i biżuteria, które podkreśliły jej indywidualny styl. Sara James prezentowała się pewnie i świeżo po raz kolejny udowadniając, że nie boi się modowych eksperymentów.

Zobaczcie, jak Sara James prezentowała się podczas gali Bestsellery Empiku 2025.

Sara James na gali Bestsellery Empiku 2025 fot. VIPHOTO/East News

Sara James na gali Bestsellery Empiku 2025 fot. VIPHOTO/East News

Sara James na gali Bestsellery Empiku 2025 fot. VIPHOTO/East News

Sara James na gali Bestsellery Empiku 2025 fot. VIPHOTO/East News