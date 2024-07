Na jakiej diecie jest Sara Boruc? Myślicie, że piękna żona Artura Boruca je tylko dania w stylu fit? Nic bardziej mylnego! Na Instagramie ukochanej piłkarza znalazło się zdjęcie z popularnego fast foodu. Fotka wzbudziła niemałe emocje wśród fanów Sary! Poszło o dietę dzieci...

Reklama

Sara Boruc zabrała dzieci do fast foodu

W dobie mody na zdrowy styl życia i bycie fit, Sara Boruc naraziła się miłośnikom tego trendu. Na instagramowym profilu zamieściła zdjęcie z wypadu do baru szybkiej obsługi. Być może zdjęcie nie wzbudziłoby aż takich kontrowersji, gdyby chodziło o samą Sarę, która napisała:

Kiedy zdajesz sobie sprawę, jaką jesteś szczęściara, jedząc śmieciowe jedzenie i pozostając sexbombą.

Jednak na fotce widzimy dwie małe dziewczynki radośnie pałaszujące dania z fast foodu. Jedna z nich to córeczka Sary Amelia. Pod zdjęciem rozgorzała dyskusja fanów! Nie brakuje głosów sprzeciwu wobec karmienia dzieci tego typu jedzeniem. A Wy co sądzicie na ten temat? Od czasu do czasu można? Czy lepiej sobie darować?

Zobacz też: Urocze córeczki Sary Boruc idą w ślady mamy! Tylko zobaczcie ich stylizacje... Która ubiera się lepiej? SONDA

Zobacz także

Córki Sary Boruc - Amelia i Oliwia

Sara Boruc ma doskonałą figurę

Reklama

Żona Artura Boruca nie musi dbać o dietę