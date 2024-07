Sara Boruc od jakiegoś czasu z sukcesem projektuje dla swojej rodzinnej marki SIN by Mannei. W rozmowie z Party.pl gwiazda opowiedziała o biżuterii, która pojawi się na święta. Przyznała też, kto... stopuje ją i siostry Mannei, gdy ponosi je wyobraźnia:

Mama nas sprowadza na ziemię. Ponieważ żadna z nas nie ma wykształcenia, oprócz naszej mamy, złotniczego, więc dla nas jest łatwo wymyślić coś, co później okazuje się niemożliwe do wykonania czy bardzo trudne do wykonania, czy zbyt czasochłonne, by robić to tak masowo jak my to robimy.