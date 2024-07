Sara i Artur Borucowie wyjechali na kolejne wakacje! Tym razem postanowili wybrać się na romantyczny wyjazd we dwójkę, a za kierunek obrali Los Angeles. Co ciekawe w tym samym czasie przebywa tam teraz MaRina i Wojtek Szczęsny. Niedawno pojawiły się plotki o tym, że WAGs przestały się przyjaźnić, a więc czy dojdzie do spotkania piłkarskich par za oceanem? (Zobacz: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą)

Reklama

Zakochani niedawno wrócili z rodzinnych wakacji na Ibizie, gdzie wypoczywali z córkami i nie brakowało im atrakcji. Najwyraźniej Sara Boruc i Artur Boruc są żądni przygód i wydłużyli sobie wakacje. Para, która na co dzień ma mało czasu dla siebie, na pewno spędzi intensywnie ten tydzień ciesząc się swoją obecnością. W końcu już po wakacjach zaczynają się eliminacje do Mistrzostw Świata, a Artur Boruc znowu będzie miał mniej czasu dla rodziny. Jak na razie blogerka i bramkarz nie wrzucili żadnych zdjęć, a jedynie to jedno z lotniska. Więcej natomiast możemy dowiedzieć się ze Snapchata Sary Boruc, która pochwaliła się, że już zdążyła upolować na wyprzedaży warte kilka tysięcy złotych sandałki Valentino. Zazdrościcie im takich wakacji?

Zobacz: Sara Boruc chwali się ciałem w bikini. WAG pokazała to, co ma najlepsze!​

Zobacz także

Sara Boruc i Artur Boruc polecieli do Los Angeles

Reklama

Zakochani niedawno wrócili z Ibizy