Wszyscy wiemy jak bardzo źle skończyło się dla 46- letniej aktorki Sandry Bullock jej małżeństwo z Jessy Jamesem. Ekscentryczny celebryta i właściciel fabryki ekskluzywnych motocykli wolał zabawy z wytatuowanymi gwiazdkami porno niż spędzanie czasu z Sandrą, co w efekcie doprowadziło do ich rozwodu. Ryan Reynolds z kolei pod koniec roku rozstał się ze Scarlett Johansson, gdyż oboje uznali swoje małżeństwo za farsę, ponieważ spędzali ze sobą mało czasu a widywali się najczęściej przez ekran komputera. Jak podaje OK. Magazine dziwnym zrządzeniem losu Sandra zaprosiła Ryana na imprezę noworoczną, która zamierzała spędzić z najbliższymi przyjaciółmi. Ryan przyjął zaproszenie swojej koleżanki z planu filmu „Narzeczony mimo woli” gdzie warto nadmienic, że widać było chemię miedzy nimi. Jako, ze już wcześniej pojawiały się spekulacje, co do romansu tych dwojga sprawa wygląda na rozwojową. Para bawiła się doskonale w jednej z teksaskich restauracji, gdzie o północy przy lampce szampana wymienili noworoczny pocałunek. Lokal opuścili wspólnie około 2 w nocy…

Będziemy was na bieżąco informowali jak rozwija się relacja miedzy dwojgiem aktorów.

