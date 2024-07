Wczorajsza "samojebka" wykonana podczas gali wręczenia Oscarów pobiła rekord twittera - jeszcze przed oficjalnym zakończeniem ceremonii retweetowano ją 2 miliony razy. Rekordowa zdjęcie to pomysł Ellen DeGeneres prowadzącej Oscary. "Spontanicznie" podchodziła do gwiazd i wykonywała sobie z nimi zdjęcia. Na jednej tylko fotce udało się zmieścić największe gwiazdy światowego kina - Meryl Streep, Angeline Jolie (trochę uciętą, co prawda ;)), Julie Roberts, Brada Pitta czy Jennifer Lawrence.

Wygląda jednak na to, że nie był to spontaniczny pomysł prowadzącej, a sprytnie zagrana kampania margetingowa Samsunga. Producent rozdał gwiazdom najnowszy model swojego telefonu, a one w zamian miały wrzucać zrobione nim zdjęcia.

Działania firmy szybko skomentowała konkurencja, która dopatrzyła się dość niewyraźnego zdjęcia Ellen zrobionego reklamowanym telefonem. Marka próbowała także doszukać się wad w głośnej fotce.

Pozbądźmy się rozmazanych zdjęć Ellen!

Na szczęście dla Samsunga, najważniejsze zdjęcie wieczoru wyszło idealne. Sprytna reklama?

