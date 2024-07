Podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów nie brakowało wielu zabawnych momentów, które z pewnością przejdą do historii ceremonii. Wszystko to dzięki Ellen DeGeneres, która świetnie poradziła sobie w roli prowadzącej i zadbała o odpowiednią dawkę dobrego humoru. W pewnym momencie gwiazda wpadła na pomysł, żeby zrobić sobie sweet fotkę z ręki z Meryl Streep. Szybko jednak dołączyli do niej siedzący obok Angelina Jolie, Julia Roberts, Brad Pitt, Jennifer Lawrence i wielu innych. W ten sposób powstała, nazwana już przez internautów, "najlepsza samojebka ever".

Tutaj sweet fotka z perspektywy kamerzysty:

I efekt końcowy autorstwa Bradleya Coopera:

Gwiazdy przybywają na czerwony dywan gali Oscarów 2014: