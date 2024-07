W Los Angeles odbyła się premiera długo wyczekiwanego filmu "Guardians Of The Galaxy" ("Strażnicy Galaktyki"). Na czerwonym dywanie można było spotkać wiele gwiazd związanych z produkcją, jak i tych nie za bardzo. Wśród nich najjaśniej błyszczała Zoe Saldana. Aktorka w kreacji Louis Vuitton (Resort 2015) wyglądała wspaniale. Gwiazda uzupełniła swój premierowy look sandałkami "Kamelia" od Jimmiego Choo.

Zobaczcie więcej stylizacji Zoe Saldany

Oprócz niej na czerwonym dywanie pojawiła się Aubrey Plaza. Młoda aktorka, która znana jest przede wszystkim z serialu "Parks and Recreation" miała na sobie biało-czarną sukienkę Emporio Armaniego.

Zaś Anna Faris, gwiazda serii "Straszny Film" towarzyszyła na premierze swojemu mężowi Chrisowi Prattowi, który gra główną rolę w "Strażnikach Galaktyki". Anna Faris w białej sukience z cekinami od Paule K. wyglądała ok. Jednak blondynka w infantylnej sukience to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. A wy jak uważacie?

Zobaczcie więcej zdjęć z premiery Strażników Galaktyki: