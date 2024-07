Beata Sadowska jest jedną z bardziej znanych polskich dziennikarek. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczęła już w wieku 19 lat. Dziś w TVP 2 prowadzi "Pytanie na śniadanie" oraz "Pogotowie modowe". Zapytana ostatnio przez dziennik „Fakt“ o to, który z wywiadów w jej karierze był najtrudniejszy, odpowiedziała:

- Jack Nicholson, bo to pistolet, który ma cięte riposty i jak myślę, nie zawahałby się obnażyć niewiedzę czy głupotę. Nick Cave, bo trudno do niego dotrzeć, ale w końcu mi się udało i przedłużył wywiad o pół godziny. Naomi Campbell, bo dostała histerii i wyrzuciła mnie z pokoju, kiedy zapytałam o odwyk. Potem za ten wywiad dostałam nagrodę w redakcji.

Dziennikarka wspomniała także o tym, dlaczego została dziennikarką.

- Chyba z przekory, bo byłam chorobliwie nieśmiała i ostatnia rzecz, jaka przyszłaby mi do głowy, to pracować w telewizji - stwierdziła.

Trudno wyobrazić sobie Beatę Sadowską zajmującą się czymś innym niż dziennikarstwem. Jest przecież fantastyczną, żywiołową osobą, którą z przyjemnością ogląda się na ekranie. Mimo to dziennikarka ma na siebie jeszcze kilka pomysłów.

- Hodować ekologiczną marchewkę. Mieć kawiarnię z trzema stolikami i bio-śniadaniami. Podróżować po świecie i o tym pisać.- wylicza.

Wolimy oglądać ją w telewizji.

