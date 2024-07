Kilka miesięcy temu poinformowaliśmy was o tym, że Maria Sadowska spodziewa się dziecka. Piosenkarka już wkrótce zostanie mamą, przez co będzie musiała zrezygnować na jakiś czas z występów i nagrywania kolejnych utworów. Okazuje się, że w związku z tym, artystka przygotowała dla swoich fanów wielką niespodziankę.

Reklama

W sieci pojawił się najnowszy teledysk Sadowskiej do piosenki "W małej stajence". Piosenkarka pochwaliła się nowym klipem na Facebooku.

- KOCHANI! TAK WIEC TAK JAK OBIECAŁAM PREZENT ODE MNIE DLA WAS! ZYCZE WAM PIEKNYCH, REFLEKSYJNYCH I NIEKONSUMPCYJNYCH ŚWIĄT! Na pierwszy ogień wrzucam wersję sepiową. Są to moje ostatnie artystyczne podrygi przed wejściem w świat pieluch i zielonych kupek, także bardzo na was liczę i dziekuje że ze mną jesteście! (pisownia oryginalna)- napisała Sadowska.

Zobaczcie teledysk Marii Sadowskiej, w którym możemy zobaczyć ciążowy brzuszek przyszłej mamy:



Zobacz także

Reklama

kb