Trudno nie zauważyć narastającego konfliktu pomiędzy jurorami X-Factor. Kuba Wojewódzki, kiedy ma tylko do tego okazję próbuje dokuczyć Mai Sablewskiej.



– Nikt się tego nie spodziewał, bo oni na początku mieli dla siebie sporo szacunku i chyba nawet się lubili – wyznała "Faktowi" osoba związana z programem. – Ale złe emocje między Kubą i Majką narastały z każdym odcinkiem. On był mocno zdziwiony tym, że choć zwykle udaje mu się dominować nad współpracownikami, to ona nie chce się podporządkować i robi swoje show .

Reklama

W półfinałowym odcinku Wojewódzki i Mozil "olali" Sablewską całkowicie. Kiedy Mozil postawił na podopiecznego Wojewódzkiego nikt nie zapytał nawet Majki o zdanie. Widać było na jej twarzy jak bardzo ją to zirytowało. Według źródła "Faktu" Majka w finale planuje odegrać się na swoich kolegach z jurorskiej ławki.

– Majka w finale zrobi piekło. Ona będzie tylko czekała na moment, żeby powiedzieć, co myśli o Kubie. I teraz jeszcze podpadł jej Czesiek, bo nie spodziewała się po nim, że tak ostentacyjnie wyrzuci z programu panią Małgosię...

Zdaje się zatem, że będziemy świadkami podwójnego show. Obejrzymy nie tylko finał wielkiego muzycznego show, ale także fochy jego jurorów.

Reklama

pijavka