Kilka dni temu poinformowaliśmy Was o nowym chłopaku Mai Sablewskiej. Wybranek menedżerki to Wojtek Mazolewski, z którym ponoć związana jest od początku października. Sablewska do tej pory ukrywała swój związek i nie chciała pokazywać się w towarzystwie muzyka. Jednak wczoraj zrobiła wyjątek!

Para, która nie szczędziła sobie czułości, pojawiła się na pokazie najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła. Nowa miłość wyraźnie służy Sablewskiej. I chociaż ich pierwsze oficjalne wyjście nie było tak spektakularne jak w przypadku jej byłej podopiecznej, Dody z Błażejem Szychowskim, to pomiędzy Sablewską a Mazolewskim również nie zabrakło czułych gestów.

Fajnie razem wyglądają?