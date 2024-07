Kilka tygodni temu Kinga Rusin po raz pierwszy pokazała się publicznie w towarzystwie nowego partnera, Marka Kujawy. W mediach od razu pojawiły się spekulacje, że para już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Prezenterka wiele razy podkreślała, że nie zamierza po raz drugi wychodzić za mąż, jednak Kujawa zaczyna się ponoć zastanawiać nad poślubieniem swojej partnerki…

- Marek wspomniał coś o ewentualnym ślubie. Kinga go fascynuje, a w dodatku to dobra partia. Jednak nie będzie mu łatwo ją do tego nakłonić, bo to twarda babka- zdradziła w rozmowie z „Super Expressem” przyjaciółka Rusin.

Kinga Rusin, niestety, wciąż podtrzymuje swoje zdanie dotyczące zmiany stanu cywilnego. Na pytanie tabloidu o ewentualny ślub z Kujawą, dziennikarka stanowczo ucina wszelkie domysły: Nie mam takiej potrzeby.

Uważacie, że Kinga Rusin zmieni kiedyś zdanie?

