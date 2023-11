Kinga Rusin i Karolina Ferenstein-Kraśko przyjaźnią się od wielu lat. Panie spędzają ze sobą wakacje i wiedzą, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Czy ta zażyłość sprawiła, że Karolina Ferenstein-Kraśko jednoznacznie opowiada się po stronie Kingi Rusin w jej sporze z Małgorzatą Rozenek-Majdan? Żona Piotra Kraśki niechętnie komentuje tę sytuację...

Zdania innych gwiazd są podzielone. Tatiana Mindewicz-Puacz w rozmowie z party.pl stwierdziła, że padło zbyt wiele mocnych słów, które trudno jest zapomnieć.

- Nie znam całego przebiegu tej historii, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co moim zdaniem bardzo istotne, a umknęło uwadze osób głośno wypowiadających się w tym temacie. Niezależnie od tego, jak ważna jest sprawa społeczna, najskuteczniejszą metodą zmiany przekonań innych i obrony własnych - jest edukacja, dialog. Jeśli te kwestie zostają zepchnięte na drugi plan, a dochodzi do obraźliwych ocen personalnych, emocjonalnych uwag, to siłą rzeczy trudno mówić, że to „walka o przekonania”. Wchodzenia w osobiste obszary, komentowania stylu (wyglądu), „wywoływania do tablicy” rodziny nie sposób nazwać dyskusją, czy walką o słuszną sprawę - stwierdziła Tatiana Mindewicz-Puacz.