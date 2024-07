Kinga Rusin nie ma szczęścia ani do facetów, ani do stylistów. Jej kolejne kreacje były na ogół negatywnie kreowane choć dziennikarka zatrudniła najlepszą stylistkę w kraju. Joanna Horodyńska miała pomóc Kindze odmienić wizerunek jako prowadzącej You Can Dane. Nie wyszło.

Nic dziwnego, że nową stylistką popularnej dziennikarki została Agnieszka Kornacka. Obie panie wcześniej współpracowały już przy tworzeniu programu "Dzień Dobry TVN".

Nowa stylistka ma pomóc odmienić wizerunek Kindze. Czy to się jej uda? Musimy poczekać na efekty jej pracy do najnowszej odsłony "You Can Dance". Jak twierdzi Rusin z Joanną Horodyńską rozstała się w przyjaźni.



Joasia wciąż jest na każdy mój telefon. Ostatnio zrobiła mi porządki w szafie - przyznaje Rusi w rozmowie z Faktem.

Reklama

To musiała być wielka szafa. Rusin w najnowszej Vivie pokazała swoje mieszkanie i stwierdziła m.in., że woli być singielką. Czy nowy wizerunek dziennikarki pomoże jej zdobyć też serce jakiegoś faceta. Co o tym myślicie?