Anja Rubik to bezapelacyjnie najlepsza polska topmodelka. Współpracuje tylko z najlepszymi, bo sama do najlepszych należy. Ostatnio jednak wyznała w kontekście programu "Top Model. Zostań modelką", że nie musi wcale przyjeżdżać do Polski, bo to "nic nie daje jej prawdziwej karierze". Te ostre słowa sprawiły, że między wami zawrzało.



Tymczasem Rubik kolejny raz podkreśliła swój olewczy stosunek do polskiego świata mody. W rozmowie z "Twoim Stylem" Anja powiedziała, że jest w takim momencie kariery, że nie będzie przyjmowała propozycji od polskich projektantów.



- To wpłynie źle na mój wizerunek. Już nie wypada mi pojawić się na wybiegu u projektanta, który nie jest w światowej czołówce albo wychodzić w środku, w stylizacji nr 28 lub 30. Gdyby któryś z polskich projektantów zaprosił mnie do udziału w pokazie raczej przyszłabym popatrzeć. Już brałam udział w pokazach w Polsce, teraz nie widzę sensu - mówi Anja Rubik.



Co o tym myślicie? Doceniacie szczerość Anji czy jesteście zażenowani, że Polka zamiast pomóc w lansowaniu krajowych talentów stawia na ich olewanie?



