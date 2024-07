Zbliża się święto zakochany, a kolorem miłości jest przecież czerwony. Dlatego specjalnie w tym czasie rozgrzej walentynkową atmosferę czerwoną pomadką do ust lub lakierem do paznokci.

Poczuj się jak kobieta wamp i szczególnie w tym okresie używaj czerwieni nie tylko w stylizacjach, ale dodatkach i makijażu. Twojemu mężczyźnie na pewno się to spodoba!

Wiele marek z myślą o tych, które w walentynki chcą poczuć się szczególnie kobieco, stworzyło specjalne linie kosmetyków w odświeżonych, „serduszkowych” opakowaniach.

Ponadto to świetny pomysł na walentynkowy prezent.

Więcej prezentowych inspiracji dla niej i dla niego znajdziecie w najnowszym numerze magazynu FLESZ!

Poniżej: Szminki - serduszka Avon ok. 14 zł, błyszczyk MAC, ok. 65 zł (dostępny w sprzedaży od kwietnia 2012), róż do policzków w sztyfcie Rouge Bunny Rouge, ok. 90 zł, mydełko The Body Shop z linii Chokomania, ok. 12 zł, tusz do rzęs Maybelline One by One, ok. 35 zł, szminka MAC, ok. 70 zł (dostępna w sprzedaży od kwietnia 2012), kredki Avon z walentynkowej serii, ok. 14 zł, róż do policzków w słoiczku MAC ok. 80 zł, lakier do paznokci MAC, ok. 50 zł (dostępny w sprzedaży od kwietnia 2012).

