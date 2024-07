Wielki rozbłysk na północnym niebie był widoczny w całej Polsce. Niemal od razu poinformowali o tym specjaliści.

Karol Wójcicki z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik nagrał filmik: - To był obłęd. Ja czegoś takiego w swoim życiu nie widziałem - mówi w wideo zamieszczonym na profilu facebookowym "Z głową w gwiazdach”.

Muszę powstrzymać emocje, ale przed chwilą wydarzyło się coś niezwykłego! O godz. 19.05 cała okolica Centrum Nauki Kopernik, ale podejrzewam, że i większość Polski rozpaliła się na zielono. Gdy podniosłem wzrok na północnym niebie zobaczyłem ogromnego bolida. Ten bolid miał zielono-żółtą barwę. Pozostawił po sobie ślad na 30-40 sekund. Mieliśmy do czenienia z absolutnym fenomenem.

W sieci zawrzało. Wszędzie pojawiają się informacje o meteorze. Nie wiadomo dokładnie co to był za obiekt i czy mógł być związany z przelatującą nieopodal Ziemi dużą asteroidą, o której informowano w ostatnich godzinach. Świadkowie niezwykłego zjawiska komentują:

Barwa meteorytu przepiękna. Ja tam widziałem bardziej turkus z żółtym. Przepiękne zjawisko. Jak to zobaczyłem to tak przeklinalem, jeszcze tak nigdy i to przy mamie która prowadziła samochód akurat. Jestem w mega zaskoczony…

“Długi niebieski warkocz, który gasł kilka sekund PRZEPIĘKNE!”