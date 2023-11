Jeśli przez ostatnie dziesięć lat nie mieszkaliście w jaskini, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że amerykańska tradycja czarnego piątku (lub, jak kto woli, Black Friday) jest wam dobrze znana. Jeśli nie – oto jej telegraficzny skrót w 3 zwięzłych punktach:

1. Zjeść indyka i placek z dyni w imię wdzięczności za wszystko, czym obdarzył nas los

2. Ustawić się w kolejce przed dowolnie wybranym sklepem aby skorzystać z wyjątkowo korzystnych zniżek na absolutnie wszystko od sprzętu AGD aż po konsole do gier

3. Stoczyć batalię z pozostałymi klientami o plazmowy telewizor, po czym zakupić go, tym samym udowadniając, że może jednak nie byliśmy aż tak wdzięczni za to, co mamy

3. Powtórzyć punkt 1. w miesiąc później, w Boże Narodzenie

Brzmi niezbyt praktycznie, nieprawdaż? Wy nie musicie tego robić – ale zobaczcie co z okazji czarnego piątku przygotowała dla nas sieć drogerii Rossman. Choć do tej wypadającej w tym roku 24 listopada zakupowej ekstrawaganzy i zostało nam wszystkim jeszcze dobrych parę tygodni (idealnie żeby zaopatrzyć się w rękawice bokserskie), to Rossman – również znany jako mekka dla absolutnie każdego kto kiedykolwiek chciał zakupić nowy zapach – szykuje promocję na wszystkie perfumy, dzięki której kupując jedne – drugie otrzymacie zupełnie gratis. Yay!

Promocja – która wystartuje w piątek i potrwa przez dwa dni – odbędzie się tylko i wyłącznie na stronie internetowej drogerii. Specjalna akcja będzie obejmować nie tylko perfumy damskie, ale także zapachy męskie oraz zestawy.

Rossman – kup jeden zapach – drugi za darmo. Proste, prawda? Coś nam mówi, że w tym roku większość naszych świątecznych prezentów załatwimy za jednym kliknięciem myszki już 24 listopada ;-).

