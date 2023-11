1 z 11

Moda powinna być dostępna dla wszystkich. I pomimo zaporowych cen luksusowych marek coraz więcej z nich decyduje się wypuścić specjalne kolekcje dla znacznie tańszych sieciówek. Łukasz Jemioł, idąc śladami Gosi Baczyńskiej i Macieja Zienia, wkracza do sieciówki – i otwiera swoje projekty przed zupełnie nowym gronem odbiorców.

Już jutro – 30 września – do drogerii popularnej sieci Rossmann trafi superlimitowana kolekcja ubrań i akcesoriów – od swetrów i kożuchów aż po kapelusze, futrzane etole (ekologiczne ;)) i cała masa torebek. Dlaczego superlimitowana? Choć kolekcję możecie zakupić przez okrągły miesiąc – od 30 września do 30 października – to w każdym ze sklepów zostanie wystawiona tylko jedna sztuka każdego z elementów kolekcji...

Warto już teraz przygotować plan bitewny na jutrzejszą premierę. W naszej galerii znajdziecie wybór najciekawszych rzeczy z kolekcji Łukasza Jemioła dla Rossmana. Psst, przewidujemy, że torebka z metalową obręczą może się okazać hitem portali aukcyjnych ;-).