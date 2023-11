Reklama

Czy i wy z wypiekami na twarzach czekacie w tym roku na Black Friday? Nic dziwnego, w końcu to olbrzymie, globalne święto zakupów (i bezprecedensowych promocji), które w tym roku wypada 24 listopada to niespotykana okazja żeby porządnie przyoszczędzić na świątecznych prezentach.

BLACK FRIDAY 2017: Rzućcie wszystko co robicie: znamy daty Black Friday 2017! Jakie promocje będzie można upolować?

No dobra, wiadomo, że nie o same prezenty tu chodzi, ale o możliwość kupienia czegoś dla siebie w znacznie obniżonej cenie. Tym razem zebraliśmy dla was najlepsze czarnopiątkowe oferty na sportowe buty! Od Adidsa, Nike czy New Balance aż po Converse, Vans i Reebok – zobaczcie gdzie znajdziecie najlepsze promocje z okazji Black Friday 2017!

BLACK FRIDAY 2017: Wszystkie najnowsze informacje

Zalando

Internetowy showroom to istna kopalnia modowych inspiracji – ale także i doskonałe miejsce na polowanie na markowe buty. W ofercie Zalando znajdziecie brandy takie jak Adidas, Reebok, Puma, Guess, Converse – a część modeli jest przeceniona nawet o 40%! I uwaga – promocje ruszyły już teraz i najpewniej potrwają do końca czarnopiątkowego weekendu, czyli 26 listopada.

ASOS

Brytyjska internetowa platforma shoppingowa potwierdziła już, że w tym roku również weźmie udział w amerykańskiej tradycji. Spodziewajcie się identycznej promocji co w zeszłym roku, mianowicie 20% zniżki na ABSOLUTNIE WSZYSTKO. Tak, również markowe buty Adidas, Converse, Nike, Reebok, Vans czy New Blance. Pamiętajcie, że ASOS dostarcza wasze zakupy za darmo co w sumie jest całkiem sporą oszczędnością samą w sobie. Promo wystartuje 24 listopada, a najnowsze informacje znajdziecie na specjalnej blackfridayowej stronie.

e-Sporting.pl

Polski sklep internetowy z obuwiem zapowiedział w tym roku tak korzystną zniżkę, że grzechem byłoby nie skorzystać. W czarny piątek 24 listopada kupicie tam buty Adidas, Nike, New Balance czy Converse – nawet o 50% taniej.

New Balance

Oficjalny sklep amerykańskiej marki, która w ciągu paru sezonów zmieniła się z retro ciekawostki w absolutny obuwiowy must have przygotował w tym roku rabaty nawet do 40%.

Reebok

Ta amerykańska marka również bierze udział w blackfridayowym szaleństwie, oferując rabat 30% na… cały asortyment. Nie ma za co.

Crocs

Na koniec mały żarcik. No, może nie do końca – podobno na naszej planecie istnieją ludzie, którzy rzeczywiście lubią Crocsy. Dla nich internetowy sklep ukochanej przez emerytów marki przygotował rabat 5% na cały asortyment.

