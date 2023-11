Reklama

Halo Warszawo! Czy jesteście gotowi na nadchodzący wielkimi krokami Black Friday? A może macie już przygotowany plan bitewny na to największe w ciągu roku wielkie święto promocji, rabatów, obniżek i specjalnych imprez organizowanych w największych centrach handlowych w stolicy? Nie? No to doskonale trafiliście – przygotowaliśmy dla was ostateczną ściągę z najlepszych warszawskich galerii. Od Złotych Tarasów czy Arkadii aż po Blue City i Galerię Mokotów – zobaczcie nasz poradnik po stołecznych promocjach Black Friday – i zacznijcie szykować karty płatnicze!

Złote Tarasy

To, że w znajdującym się w samym centrum Warszawy upolujecie wypatrzoną spódnicę z sieciówki takiej jak Zara, H&M czy Reserved to rzecz oczywista. Ale warto także pamiętać o tym, że z okazji Black Friday specjalne rabaty przygotowały także wiele innych sklepów w Złotych Tarasach takie jak Wittchen (50% zniżki na rękawiczki), Swatch (zniżka na drugi zegarek), Księgarnia Autorska (3 książki w cenie 2), Swiss (-20% na zegarki Zadig&Voltaire, Diesel i Michael Kors) czy Super-Pharm (kup 1 z wybranych produktów, a drugi otrzymasz za 1 grosz). Do zobaczenie w Tarasach!

Galeria Mokotów

Z okazji czarnego piątku Galeria Mokotów – poza regularnymi obniżkami w większości ze swoich kilkudziesięciu sklepów – przygotowała nie lada gratkę dla wszystkich łowców okazji. Wszyscy posiadacze karty stałego klienta galerii mogą wziąć udział w loterii (pod warunkiem, że zrobią zakupy za przynajmniej 100 zł). Jakie nagrody przewidziano? Trzy karty na zakupy o wartości 12000 zł oraz zdrapkę na jedną z 580 nagród rzeczowych. Nie macie karty? To nic – nadal możecie skorzystać z paru całkiem niezłych zniżek, które znajdziecie tutaj.

Arkadia

Oficjalna strona tej popularnej, mieszczącej się na Muranowie galerii handlowej jest dość tajemnicza w kwestii jakichkolwiek czarnopiątkowych promocji. Ale nawet jeśli centrum nie przygotowało z okazji Black Friday żadnych dodatkowych atrakcji, nie zapominajcie że znajdziecie w nich cały kram najpopularniejszych sieciówek, w których upolujecie naprawdę porządne zniżki.

Blue City

„Błękitne miasto" w ten Black Friday zmienia się w „czarne miasto". Poza całym multum promocji i obniżek, które przygotowują indywidualne sklepy znajdujące się w centrum handlowym na warszawskiej Ochocie, Blue City przygotowało koncert Sylwii Przybysz. Młoda wokalistka i księżniczka polskich social mediów wystąpi dla wszystkich łowców promocji o 20 w piątek. A dla każdego kto obawia się, że z powodu pracy straci czarnopiątkowe okazje, centrum przedłużyło godziny otwarcia do 23. Teraz nie macie już żadnej wymówki ;-).

