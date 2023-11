Reklama

Dzień Wszystkich Świętych już za nami – zatem najwyższa pora zacząć myśleć o Bożym Narodzeniu. Ale zanim powiesicie światełka, przystroicie choinkę i upieczecie makowiec, mamy jeszcze jedno święto do zaliczenia po drodze. Oczywiście chodzi o Black Friday (lub Czarny Piątek, jak kto woli).

Czym jest Black Friday? W telegraficznym skrócie – jest to święto poświęcone tylko i wyłącznie temu, co lubimy najbardziej: zakupom. Ah, ci Amerykanie. W Stanach Zjednoczonych w pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia sklepy oferują mnóstwo obniżek i bonusów. W ubiegłych latach również polskie sklepy zaczęły wprowadzać tego dnia wyjątkowe promocje - nawet do 50%!

No dobra – pora na istotną dawkę rzeczowych informacji. W tym roku Black Friday wypada w piątek 24 listopada. Choć w tym momencie wiele marek nie ogłosiło jeszcze swoich obniżek (i w zasadzie prawdopodobnie nie zrobi tego aż do ostatniej chwili), zebraliśmy dla was informacje na temat obniżek w poprzednich latach. Jakie sklepy w Polsce wprowadzą tradycję wyprzedażowego szaleństwa z USA?

Rossmann

Popularna sieć drogerii szykuje dla nas w tym roku prawdziwą gratkę. W piątek 24 listopada startuje tam promocja, w której kupując jeden zapach – drugi otrzymacie gratis. Promocja potrwa przez dwa dni, zarówno online jak i w sklepach stacjonarnych. Kupicie w niej damskie i męskie zapachy oraz zestawy. Tak, wszystkie!

Zara

To, co tygryski lubią najbardziej. Czarnopiątkowa wyprzedaż w najpopularniejszej sieciówce świata zazwyczaj polega na 30% zniżce na całym świecie na kilka krótkich godzin, zarówno w sklepach stacjonarnych jak i online – tak czarny piątek wyglądał w Zarze w zeszłym roku. Zara nigdy nie ogłasza swojej wyprzedaży zawczasu. Oczekujcie ogłoszenia przecen w czwartek 23 listopada, czyli w amerykańskie Święto Dziękczynienia. Warto pamiętać, że te same warunki wyprzedaży dotyczą także sklepu Zary z wyposażeniem wnętrz, Zara Home. Nasza rada? Sporządźcie swoje listy zakupowe już wcześniej – i dodajcie wszystkie rzeczy do koszyka. W ten sposób kiedy ceny zostaną obniżone, pozostanie wam tylko kliknąć kup teraz i zapłacić. To najlepsza strategia na upolowanie rzeczy w swoim rozmiarze!

H&M

Czarny piątek w szwedzkiej sieciówce to prawdziwe polowanie na okazje. W weekend po Święcie Dziękczynienia spodziewajcie się obniżek o nawet 60%. W zeszłym roku zniżki czarnopiątkowe objęły aż 700 rzeczy. Wyprzedaż wystartuje od rana 23 listopada w sklepie internetowym oraz 24 listopada w sklepach stacjonarnych!

Reserved, Mohito

Te dwie sieciówki, które należą do polskiej spółki LPP wyprzedają swoje ciuchy na tych samych warunkach. W poprzednich latach, kupując w nich dwie rzeczy – na tańszą z nich otrzymywaliśmy 50% zniżki! Spodziewajcie się startu promocji w piątek 24 listopada.

Bershka, Stradivarius

Te popularne sieciówki jest częścią koncernu Inditex, do którego należy także Zara. Zatem spodziewajcie się identycznych warunków czarnopiątkowych wyprzedaży!

BLACK FRIDAY 2017: Wszystkie najnowsze informacje

