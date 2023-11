Reklama

Uwaga, przerwijcie wszystko, co robicie. Do Black Friday zostały już tylko 2 tygodnie. Tak! To szalone święto zakupów, które z roku na rok coraz więcej polskich marek organizuje na modłę amerykańskiej tradycji zbliża się już wielkimi krokami. Wiecie co to oznacza – pora przygotować nasze karty płatnicze na prawdziwe oblężenie.

Więcej: Rzućcie wszystko co robicie: znamy daty Black Friday 2017! Jakie promocje będzie można upolować?

Black Friday - co musisz wiedzieć?

Nie żeby marki i sieci sprzedażowe były chętne do dzielenia się informacjami o swoich promocjach zawczasu. Wiele z nich wypuszcza wiadomość o obniżkach w eter dopiero w dzień startu promocji. Ale każda wytrawna zakupoholiczka wie doskonale, że kluczem do wyprzedażowego sukcesu jest dobre przygotowanie – i wcześniejsze zbadanie gruntu. Zebraliśmy dla was najciekawsze promocje kosmetyczne, które wystartują w piątek 24 listopada i potrwają przez cały weekend, aż do 26 listopada. Od dwóch zapachów w cenie jednego aż po darmową wysyłkę czy obniżkę na cały asortyment – poniżej znajdziecie nasz przegląd najlepszych okazji kosmetycznych na Black Friday 2017!

Więcej: Rossman szykuje promocję, w której perfumy... dostaniecie za darmo!

Douglas

Kultowa sieć perfumerii tworzy atmosferę suspensu wokół swojej tegorocznej czarnopiątkowej promocji. „Z tej okazji perfumy, kosmetyki do makijażu i pielęgnacji oraz inne produkty dostępne są w sklepie online po obniżonych cenach", czytamy w enigmatycznym „blackfrajdejowym" zakątku strony internetowej sieci. Co to oznacza w praktyce? Otóż w poprzednich latach Douglas wystartował z prostym modelem promocji, który lubimy najbardziej. Po prostu wybrane kosmetyki zostały przecenione nawet o 50%. Jakie marki wymienia pefumeria? Zapachy Giorgio Armani, Dior, Calvin Klein i Carolina Herrera, makijaż Pupa oraz Douglas i pielęgnacja od Clarins, Isadora lub Sensai. Z pomysłów na męski prezent spodziewajcie się promocji na marki Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Giorgio Amani i Christian Dior. Obniżki dotyczą zarówno sklepu online jak i punktów stacjonarnych.

Więcej: Uwaga, już jutro BLACK FRIDAY! Podpowiadamy na co polować w RESERVED!

Mat. prasowe

Więcej: Black Friday 2017: oto najlepsze promocje na buty sportowe

Rossmann

Popularna sieć drogerii szykuje dla nas w tym roku prawdziwą gratkę. W piątek 24 listopada startuje tam promocja, w której kupując jeden zapach – drugi otrzymacie gratis. Promocja potrwa przez dwa dni, zarówno online jak i w sklepach stacjonarnych. Kupicie w niej damskie i męskie zapachy oraz zestawy. Tak, wszystkie!

Więcej: Black Friday 2017 już za dwa dni! Czy jesteście gotowi na przeceny w Zarze? Te rzeczy znikną z półek najszybciej!

Mat. prasowe

Super-Pharm

W popularnej sieci drogerii również porządnie oszczędzicie w ostatni weekend listopada. Promocja w Super-Pharm startuje 25 listopada i potrwa do 27 listopada. Na czym polega? Kupując 1 wybrany produkt z oferty, drugi dostaniesz za 1 grosz. Limit zakupowy na jednego klienta wynosi 5 zestawów promocyjnych. Oferta dotyczy wyłącznie drogerii i perfumerii Super-Pharm. Nie dotyczy aptek. Z kolei jeśli chodzi o zapachy – od 25 do 28 listopada wszystkie perfumy kupicie za pośrednictwem sklepu internetowego taniej o 20%! Najs.

Zobacz także

Więcej: Black Friday 2017 w WARSZAWIE

Więcej: Black Friday 2017: Wiemy gdzie upolujesz najlepsze zniżki W TWOIM MIEŚCIE

Mat. prasowe

Black Friday 2017: Wszystkie promocje na bieżąco możecie śledzić pod tym linkiem

Sephora

Absolutnie ulubiona sieć każdej fanki makijażu i pielęgnacji Sephora nie zdradziła dotychczas swoich planów na tegoroczny czarny piątek. Ale to nie znaczy, że nie możemy spojrzeć w kryształową kulę. Dotychczas z okazji Black Friday w Sephorze mogliśmy korzystać z takich promocji jak 20% zniżki na zapachy i zestawy świąteczne, czy trzy produkty własnej marki sieci w cenie dwóch (czyli najtańszy z nich mamy gratis). Miejmy nadzieję, że i w tym roku Sephora postanowi kontynuować tę szlachetną tradycję. Wszystkie najświeższe informacje o promocji w sieci znajdziecie w tym artykule, który będziemy aktualizować na bieżąco!