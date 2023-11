1 z 14

Black Friday 2017. To nie są ćwiczenia. Powtarzamy: to. nie. są. ćwiczenia. Tegoroczna edycja czarnego piątku – który jest ostatecznym świętem wszystkich maniaków zakupowych okazji i tym samym doskonałą okazją żeby pożegnać się z resztą pensji – startuje już jutro!

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, musicie bezwzględnie natychmiast przeczytać nasze poradniki, w których zebraliśmy promocje w popularnych sieciówkach takich jak Zara czy H&M, obniżki markowych butów, promocje na kosmetyki i przewodniki zarówno po Warszawie jak i Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście czy Katowicach. Zrobiliśmy nawet specjalny, osobny materiał poświęcony tylko i wyłącznie wyprzedażom w Zarze. Dzięki Bogu za Party.pl, nieprawdaż?

Tym razem mamy dla was coś równie ekscytującego. Posłuchajcie tylko tego – dwadzieścia. procent. zniżki. na. wszystko. w. Reserved. Tak – ceny całego asortymentu tej najpopularniejszej polskiej sieciówki już jutro spadną o 1/5, zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Robiąc jutro zakupy internetowe, zniżkę otrzymacie wpisując przy okienku z zamówieniem kod: Black20PL.

Z kolei w ciągu weekendu Reserved planuje zniżkę -20% w e-sklepie za okazaniem kodu: WEEK20PL. Promocja obejmie damskie sukienki, koszule, spodnie, buty, szaliki, torby, oraz męskie kurtki, koszule, marynarki, swetry, buty i szaliki. Jeśli chodzi o rzeczy dziecięce, po obniżonych cenach kupicie kurtki, spodnie, jeansy oraz buty. Ale to jeszcze nie koniec. W poniedziałek sieciówka przygotowała jeszcze jedną promocję – ceny całego asortymentu w sklepie online spadną o 20% – pod warunkiem że użyjecie kodu CYBER20PL.

Nasza rada? Ze względu na spore obniżki, nasza rada jest taka, żebyście trochę zaszaleli kupując przecenione ciuchy w Reserved. Odjechana kurtka pilotka ze skóry niczym klasyk mody polskiej z lat 80., satynowy trencz, który pokochał Michał Szpak, złote spodnie, wełniany płaszcz maksi czy wysokie kozaki z zamszu to stylowe inwestycje, które dzięki czarnemu piątkowi upolujecie po znacznie obniżonych cenach. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć na co najlepiej polować od jutra!

