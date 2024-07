W niedzielny poranek, 15. stycznia w studio "Dzień dobry TVN" pojawiła się Roksana Węgiel, która nie tylko świetnie wyglądała, ale także pokusiła się o występ na scenie, ze swoją nową piosenką. Przy okazji wizyty w telewizji, ulubienica najmłodszych fanów opowiedziała także o dorastaniu i ewolucji, jaką przeszła od pierwszych, scenicznych sukcesów.

Roksana Węgiel o dorastaniu w świetle fleszów

W ostatnim czasie sporo się dzieje w życiu popularnej wokalistki. Dopiero co Roksana Węgiel potwierdziła swój związek z 26-letnim Kevinem Mglejem, a chwilę potem obchodziła swoje 18-naste urodziny. Teraz z kolei pojawiła się w śniadaniowym programie "Dzień dobry TVN", gdzie zachwyciła widzów swoją stylizacją! Młoda gwiazda postawiła na ostry total look, w którym główną rolę grał oversizeowy garnitur i luźne spodnie. Przy okazji spotkania gwiazda zdradziła, jak spędziła swoje 18-naste urodziny! Okazuje się, że był to dla niej pracowity dzień, który spędziła m.in. w redakcji Party.pl! Potem jednak nie zabrakło także prawdziwej, 18-nastkowej imprezy:

- Tak naprawdę 11 stycznia miałam press day więc był pracowity, ten dzień był bardzo pracowity, bo wystartował również preorder mojej płyty. Akurat w piątek 13 zorganizowałam taką imprezę dla najbliższych, dla moich przyjaciół i tam świetnie się bawiliśmy, naprawdę wszystko pięknie wyglądało i jestem zadowolona z tej 18-nastki, będę długo ją wspominała - wyznała.

Wokalistka nie tylko wystąpiła na scenie ze swoją nową piosenką, ale z chęcią opowiadała także o nowej płycie. Okazuje się, że Roksana Węgiel do tej pory mierzy się z presją wizerunku grzecznej dziewczynki. Gwiazda pragnie to zmienić - chciałaby, aby zobaczono w niej dojrzałą osobę, która ma coraz więcej wolności w decydowaniu o samej sobie. Z tego też względu zapowiada, że najnowszy, muzyczny materiał jest nieco ostrzejszy:

- Ta płyta ma podkreślić to, że jednak już się zmieniłam i chce zaprosić słuchaczy do mojego aktualnego świata. Bo niestety wielu osobom pozostał mój obraz jako takiej właśnie 13-nastoletniej dziewczynki, więc to jest podkreślenie też takiej ewolucji muzycznej, która się zadziała. No bo oczywiście minęło 5 lat, wiec na pewno będzie różnica. Ten materiał jest nowocześniejszy i mocniejszy.

Roksana Węgiel opowiedziała także o czasach szkolny - przyznała, że przed nią matura, którą chce zdać jak najlepiej. Wokalistka nie ukrywa jednak, że jej sukces zweryfikował liczne przyjaźnie w jej życiu:

- Sukces zweryfikował wszystkich przyjaciół, po tym, jak wygrałam Eurowizję to wszystko się zweryfikowało - skwitowała.

Oglądaliście jej występ w Dzień Dobry TVN?