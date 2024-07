Doda i Maryla Rodowicz przyjaźnią się. Mogliśmy o tym przekonać się w czasie jednego z sylwestrów kiedy piosenkarki wystąpiły razem. Mimo przyjaźni Maryla nie boi się skrytykować koleżanki piosernkari.



- Mam słabość do Dody, ona mnie fascynuje. Abstrahuję od jej repertuaru czy jej sposobu bycia, bo jest jaka jest. Jest wulgarna, często przegina i myślę, że nie jest to wymyślone... ona taka po prostu jest. Nie ma repertuaru, to jej minus, ale doceniam to jak się stara - powiedziała Faktowi Rodowicz.



Zgadzacie się?



