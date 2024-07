Natalia Siwiec pojawiła się na otwarciu nowej restauracji chorwackiej w Warszawie. Gwiazda na czerwonym dywanie pojawiła się w bardzo casualowej stylizacji.

Natalia Siwiec miała na sobie prosty tank top, legginsy w podobnej kolorystyce, ale z ciekawymi skórzanymi aplikacjami. Skórzane wstawki sprawiały wrażenie, że są przedłużeniem butów, a to daje ciekawy efekt. Na nogach Natalia Siwiec miała zaś botki z naćwiekowanym koturnem. A do tego szara torba w stylu Celine. Look bardzo w letnim stylu Mai Sablewskiej, nie uważacie?

Jak wam się podoba Natalia Siwiec w tej wersji?