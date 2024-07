Papież Franciszek i Robert Lewandowski na jednym stadionie? To możliwe! Być może papież przyjedzie do Polski na mecz Polska-Argentyna. Robert Lewandowski zmierzy się w nim z Leo Messim, a cały mecz ma być imprezą charytatywną. Ta rozgrywka z pewnością przejdzie do historii.

Papież Franciszek na meczu Polska:Argentyna w Krakowie

O tym przedsięwzięciu opowiedział redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego" - Michał Pol w porannym programie "Wstajesz i Weekend" . Przyznał, że istnieje szansa na to, aby 31 lipca papież przyjechał do Krakowa:

O tej idei wie już papież Franciszek, który bardzo ją popiera. Byłby wtedy na stadionie. W dodatku papież Jan Paweł II pochodził z Krakowa. To fantastyczna idea, która wyszła z fundacji Szlachetna Paczka księdza Jacka Stryczka. Piłkarze przyjechaliby w najsilniejszych składach, oczywiście z Leo Messim i Robertem Lewandowskim na czele, którzy poprowadziliby swoje reprezentacje narodowe. Idole przemówiliby do młodzieży.

Jeden z tabloidów donosi z kolei, że na jednej z audiencji papież Franciszek skomentował już te informacje:

Kochani, oczywiście wiecie, że kibicowałbym w tym meczu Argentynie, ale w Krakowie akurat nie mamy szans. Nad tym miastem czuwa bowiem Święty.

Dla jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i naszego rodaka, Roberta Lewandowskiego, to byłoby ogromne wyróżnienie. Nie ustalono jeszcze jednak, czy papież na pewno przyjedzie do Krakowa, ponieważ data meczu pokrywa się z zakończeniem Światowych Dni Młodzieży.

Robert Lewandowski jest bohaterem ostatnich tygodni

W 31 lipca 2016 być może będzie miał okazję zagrać przed papieżem Franciszkiem