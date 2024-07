Robert Lewandowski jako jeden z najlepszych piłkarzy na świecie podpisuje sporo kontraktów reklamowych. Maszynki do golenia, aparat fotograficzny czy stroje sportowe - do takich rzeczy przekonuje reprezentant Polski i piłkarz Bayernu Monachium. Niedawno ruszyła też nowa kampania promująca sportowe buty firmy Nike, z którą Robert Lewandowski jest związany kontraktem.

Jaki model butów reklamuje Robert? Chodzi o piłkarskie korki Nike Hypervenom. Hasłem reklamy jest: "Wyczuj szansę, uderz zanim się zorientują”. W Polsce powstało jeszcze dodatkowe hasło „Hypervenom. Zwodniczy z natury”.

Rysunkowa reklama z Robertem Lewandowskim - wideo

