Robert Lewandowski „zaryczał dla życia”. Ale o co chodzi? Piłkarz wziął udział w kampanii „Roar for Life” czyli „zarycz dla życia”, której twarzą jest kierowca Formuły 1 Felipe Massa. Jaki jest cel tej akcji? Promowanie bezpiecznej jazdy samochodem i wspieranie finansowe zajmujących się bezpieczeństwem w ruchu lądowym.



Uczestnicy nagrywają krótkie filmy, w których imitują odgłos samochodu wyścigowego, a potem wyznaczają do tego samego zadania trójkę znajomych. Czy coś Wam to przypomina? Tak jest! W zeszłym roku wszyscy oblewali się zimną wodą w „Ice Bukcet Challenge”.

Jak Lewandowski imituje warkot silnika? :)

Posłuchajcie tutaj:









Robert nominował Marcina Gortata, Wojtka Szczęsnego i Andrzeja Wronę.





Ciekawe czy Ania Lewandowska też weźmie w tym udział? Chcielibyście?

