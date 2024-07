Co dalej z karierą Roberta Janowskiego? Czy prezenter odejdzie z TVP? Takie informacje pojawiły się w magazynie "Flesz", który jako pierwszy doniósł, że Robert Janowski po 20 latach rozstaje się z show "Jaka to melodia?", ponieważ nie podobają mu się zmiany, jakie do programu chce wprowadzić TVP.

"Robert został za­proszony na rozmowy do telewizji. Usły­szał, że program będzie kontynuowany w zmienionej formule. Pojawił się pomysł, żeby do repertuaru, obok rozrywkowych przebojów, wprowadzić także piosen­ki patriotyczne. Wyraźnie usłyszał też, których artystów nie powinno się zapra­szać do studia – mówi Fleszowi osoba znająca kulisy sprawy.

Prezes TVP odniósł się do tych informacji i ogłosił, że Robert Janowski dostał propozycję dalszego prowadzenia programu, ale TVP nie otrzymało jeszcze odpowiedzi. Później pojawiły się informacje, że Janowskiego ma zastąpić Rafał Brzozowski albo Jacek Borkowski. Czy odejście Roberta Janowskiego z TVP to już ostateczna decyzja? Odpowiedź na to pytanie znajdzie z nowym numerze magazynu "Party". Co jeszcze w numerze? Nowe informacje na temat związku Marceliny Zawadzkiej i Mikołaja Roznerskiego oraz szczegóły nowego kontraktu Anny Lewandowskiej.

Robert Janowski na okładce "Party"

Party

Marcelina Zawadzka i Mikołaj Roznerski są parą

