Na imprezie Teen Choice Awards w Los Angeles Rita Ora pojawiła się pięknym dopasowanym czerwonym garniturze z ostatniej kolekcji Max Mary. Oczywiście założyła go na gołe ciało, bo to teraz najmodniejszy trend! (zobaczcie też: Bielizna plus przezroczyste koszulki - gorący trend!). Wyglądała świetnie:)

Jednak jej poprzednia przygoda z czerwonym kompletem od projektantów domu mody Dsquared2 nie skończyła się równie szczęśliwie. Naszym zdaniem, szerokie spodnie nieco zdeformowały figurę wokalistki. A wy jak myślicie?

Zwróćcie uwagę, że Rita Ora wciąż pozostaje wierna różowemu ombre we włosach. Czy myślicie, że pasuje do czerwonego garnituru?



A tutaj Rita Ora w garniturze od Dsquared2