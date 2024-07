Wiosenna okładka magazynu "V" jest seksowna, kontrowersyjna i wyuzdana...Autorem zdjęć w gwiazdorskiej obsadzie jest słynny Mario Testino, który jak nikt inny potrafi nawet najbardziej odważne ujęcia utrzymać w gestii dobrego smaku.

Reklama

Więcej topowych sesji zdjęciowych znajdzie tutaj >>>

Rihanna i Kate Moss w dwuznacznych objęciach patrzą na nas z okładki modowego tytułu, co na pewno zachęci kupujących do jego nabycia. W końcu to okładka sprzedaje magazyn...?

Jak widać Rihanna jest na topie...jedyną jej konkurencją jest Beyonce Knowles, która w Europie ustępuje miejsca na podium nowej projektantce mody (River Island) i twarzy słynnej marki kosmetycznej (MAC).

Reklama

Zobacz także

Zobaczcie wideo, które promuje najnowszy numer magazynu: