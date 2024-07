Renata Kaczoruk nie przestaje zaskakiwać! Piękna dziewczyna Kuby Wojewódzkiego zamieściła na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym jej nagie piersi przysłaniają jedynie balony. Myślicie, że to kolejne próżne selfie znanej osoby? Nic bardziej mylnego. Kaczoruk wykonała tę fotkę w celu prowokacji. Na jednym z balonów widzimy logo teatru 6 piętro, a z opisu zdjęcia wynika, że naga fotka ma być odpowiedzią na skandal, który wybuchł wobec sztuki "Śmierć i dziewczyna":

Próba ocenzurowania sztuki się nie udała i najwyraźniej wielu artystów nadal nie zamierza sobie nic robić z presji części społeczeństwa i polityków. Renata Kaczoruk zabrała głos w tej sprawie w bardzo efektowny sposób, który wielu jej fanom przypadł do gustu:

A weź no na chwilunię rączki do góry:)))) cuuudownie!!!

O rany, jakie ciało ???? Żeby same takie "reklamy były" to byłoby na co popatrzeć w telewizji!

Jak zwykle trafny (i gorący) komentarz!

Jesteś naprawdę piękną, zgrabną i mądrą kobietą, życzę dużo zdrówka dalej tak!