Renata Kaczoruk weźmie udział w nowym show TVN Azja Express! Będzie to pierwszy udział modelki w jakimkolwiek show. Jak na razie wiadomo, że w programie wystąpi też Agnieszka Włodarczyk. O co chodzi w show?

Reklama

"Azja Express" to format, w którym kilkoro uczestniczących w programie gwiazd w parach w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Mówi się, że program będzie kręcony w Kambodży. Renata Kaczoruk, mając tylko jednego dolara w kieszeni, będzie musiała ze swoim towarzyszem podróży użyć uroku osobistego, sprytu i wystawić na próbę swoją zaradność, by przetrwać i nie odpaść z show Azja Express. Jedną z gwiazd show będzie też Agnieszka Włodarczyk, która ma szansę, żeby na stałe nawiązać współpracę z TVN. Jak myślicie, kto będzie osoba towarzyszącą Renaty Kaczoruk w tak ekstremalnych warunkach? My mamy swoje propozycje, dlatego głosujcie w naszej sondzie! :) Kuba Wojewódzki czy może Kamila Szczawińska?

Zobacz: "Agent - Gwiazdy" hitem? Są wyniki oglądalności! Duże zaskoczenie...

Zobacz także

Renata Kaczoruk jest dziewczyną Kuby Wojewódzkiego i modelką, ale chyba szuka teraz nowych wyzwań i chce stać się gwiazdą telewizji, skoro bierze udział w programie Azja Express.

Instagram Renaty Kaczoruk

Renata Kaczoruk uwielbia podróżować, dlatego świetnie nadaje się do programu Orient Express.

Instagram

Reklama

Renata Kaczoruk powinna jechać na wyprawę z Kubą Wojewódzkim, który też uwielbia podróże - oni jako para to by się oglądało!