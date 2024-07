Renata Kaczoruk skomentowała zaręczyny z Kubą Wojewódzkim

Renata Kaczoruk pierwszy raz skomentowała zaręczyny z Kubą Wojewódzkim! Do tej pory modelka i dziennikarz wrzucali na Instagram tylko dwuznaczne zdjęcia, ale nigdy nie potwierdzili tego, czy naprawdę podjęli decyzję o tym, by wziąć ślub. Renata Kaczoruk była gościem w programie "Kobiecym Okiem", gdzie zmierzyła się z tym trudnym pytaniem. Jak na nie zareagowała? Czy zaręczyny odbyły się naprawdę?

Proponuję i zachęcam wszystkich do tego, żeby traktowali konwencję jako konwencję. Żeby traktowali tego rodzaju manifestacje jako taki bodziec do przemyślenia tego, dlaczego nas w ogóle interesuje czyjaś prywatność i na ile mamy do niej prawo, na ile powinniśmy oczekiwać, że ktoś będzie się z nami nią dzielił. Ja tego nie chcę. To jest mój żart, to jest moje poczucie humoru, moja swoboda w tym obszarze.