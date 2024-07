1 z 7

Renata Kaczoruk przyłapana w centrum Warszawy! Jak gwiazda wygląda na co dzień? Nie da się ukryć, że modelka ma idealną figurę i we wszystkim, co włoży wygląda rewelacyjnie! Na zdjęciach widzimy, że Renata Kaczoruk doskonale bawi się modą i świetnie łączy dziewczęce kroje z rockowymi rzeczami. Do zwiewnej sukienki w kolorze pudrowego różu gwiazda dobrała ciężką ramoneskę i militarne botki. Trzeba przyznać, że większości kobiet taka długość butów mogłaby zaszkodzić, ale nie Renacie, która ma nogi do nieba. Jak Wam się podoba ten look?

Zobacz: Azja Express: Rozenek powiedziała do Kaczoruk: "Ale bitch"! Jak dziś się z tego tłumaczy?