Doda w sukni ślubnej, ostra impreza, plejada polskich aktorów w tle. To tylko kilka ze scen jakie widzimy w nowym teledysku Dody do piosenki promującej film "Kac Wawa". Ponad tydzień temu w jednym z warszawskich apartamentowców od samego rana aż do północy kręcono klip, który promuje polską wersję hitowej amerykańskiej produkcji "Kac Vegas".

W teledysku Doda rozstaje się przez telefon z Borysem Szycem. Z tej okazji, zamiast siedzieć i topić samotnie smutki, wybiera inne rozwiązanie - organizuje ostrą imprezę i zaprasza znajomych. W apartamencie (tym samym w którym kręcono większość scen do filmu "Kac Wawa") pojawiają się przyjaciele gwiazdy - Mariusz Ząbkowski i Aneta Radzimirska. Po udanej domówce Doda zabiera znajomych na miasto. Jak to się skończy? Zobaczcie sami.

Zachęcamy też do obejrzenia tylko u nas fotorelacji z planu teledysku. Jako jedyni mieliśmy przyjemność obecności na planie do klipu "Kac Wawa".

