Dorota Gardias, Marta Żmuda- Trzebiatowska, Anna Kalczyńska, Ada Fijał, Margaret, Macademian Girl i wiele innych gwiazd pojawiło się na 40-leciu biżuteryjnej marki Apart. Urodziny marki połączone z balem kończącym karnawał odbyły się w pięknych wnętrzach Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie. Na wielkiej imprezie, podczas której zaprezentowano również najnowszą kolekcję marki Apart, nie mogło zabraknąć jednej z ambasadorek- Małgorzaty Sochy. Dla aktorki, która zaledwie miesiąc temu urodziła drugie dziecko, było to pierwsze oficjalne wyjście od narodzin dziecka.

Co działo się na 40. urodzinach marki Apart? Zobaczcie naszą relację z tego wydarzenia! Zapraszamy!

Na urodzinach marki nie zabrakło Małgorzaty Sochy.

