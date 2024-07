Reese Witherspoon zyskała sławę dzięki cyklowi filmów "Legalna Blondynka". Prywatnie, aktorka ma z tą postacią niewiele wspólnego!

Śliczna Reese Witherspoon nie ucieka przed paparazzi, a przeciwnie - uśmiecha się do apartu od ucha do ucha.

Ta sympatyczna gwiazda o anielskiej urodzie niejednokronie stawała się wzorem do naśladowania dla wielu hollywoodzkich aktorek.

Nie czuje potrzeby poruszania się po Los Angeles w otoczeniu ochroniarzy, chodzi na zakupy, uprawia sport i widać, że jest zadowolona!

Zobaczcie same, jak aktorka czuje się swobodnie ze swoją popularnością na co dzień!

W tym roku Reese Witherspoon została nominowana do nagrody Złoty Glob dla najlepszej aktorki za rolę w dramacie "Dzika droga".

O statuetkę powalczy z Jennifer Aniston, Felicity Jones, Julianne Moore i Rosamund Pike.

W 2006 roku Reese wygrała pojedynek o Złotego Globa i o... Oscara! Jury doceniło jej talent w filmie "Spacer po linie".

Aż trudno uwierzyć, że ta skromna i uśmiechnięta dziewczyna jest laureatką tak prestiżowych wyróżnień.

Uwierzycie, że ma 38 lat i 3 dzieci?



