Kwietniowy must-have to subiektywna lista rzeczy, które zdaniem redakcji Fleszstyle.pl warto mieć! Tym razem na naszej liście pojawił się m.in. suchy szampon, krem do ciała i cudowny lakier do paznokci.

Kwietniowe must-have według redakcji Fleszstyle.pl:

1. Puder w kompakcie Bikor, cena, ok. 135 zł

Nigdy nie używałam lepszego pudru! Matuje skórę na wiele godzin, a jednocześnie pięknie ją rozświetla. Dodatkowy plus daje za piękne matowe opakowanie!

2. Czarne baleriny H&M, cena, ok. 99,99 zł

Buty z wydłużonymi czubkami wracają w wielkim stylu! Prawdę mówiąc, na początku nie byłam do nich przekonana, ale dzisiaj twierdzę, że potrzebowałam jedynie trochę więcej czasu. Model z H&M będzie idealny na okres przejściowy!

3. Krem do ciała z 24-karatowym złotem Stenders, cena, ok. 82,90 zł

Niestety mam bardzo suchą skórę, dlatego z ogromną przyjemnością testuje wszystkie balsamy i masła do ciała. Muszę przyznać, że krem od marki Stenders ma bardzo przyjemny zapach, doskonale nawilża i delikatnie rozświetla skórę. Nawet po całym dniu była gładka i miła w dotyku. Jego jedynym minusem jest dość wysoka cena!

4. Lakier do paznokci Quick & Shine Astor, cena, ok. 12 zł

To zdecydowanie moje największe odkrycie ostatnich miesięcy. Najnowsze lakiery od marki Astor są cudowne. Mają piękne kolory, ślicznie błyszczą, szybko wysychają i... bardzo długo trzymają się na paznokciach. Zakochałam się w nich bez pamięci!

5. Suchy szampon do włosów Aussie, cena, ok. 19,99 zł

Gdybym miała wymienić 2 kosmetyki, bez których nie wyobrażam sobie życia, byłby to balsam do ciała i suchy szampon. Ten ostatni doskonale odświeża fryzurę w ciągu dnia i dodaje jej objętości. Dlatego bardzo się ucieszyłam, że mogę wypróbować mowy produkt marki Aussie. Coś czuję, że zostanie w niej na długo.

