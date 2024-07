Grupa Red Lips podbiła listy przebojów latem swoim hitem "To, co nam było". Zespół szybko zdobył przychylność publiczności i miał możliwość wystąpienia na wielu muzycznych imprezach i festiwalach, w tym na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Zobacz: Red Lips skomentowało parodię Dody

W sieci ukazał się już trzeci singiel i klipu z debiutanckiego albumu Red Lips. Tym razem jest to ballada "Zanim odejdziesz" W piosence swoimi wokalnymi zdolnościami ponownie chwali się Ruda. Wokalistka grupy ma charakterystyczny głos z chrypą, która dodaje kompozycjom rockowego pazura.

- To bardzo osobisty numer, w którym starałam się przekazać najprawdziwsze myśli i uczucia, płynące prosto z serducha. Chcę dzielić się ze swoimi słuchaczami tym co dla mnie ważne, to identyfikuje mnie zarówno jako Artystkę, ale także jako człowieka – wyznała Ruda w jednym z wywiadów.